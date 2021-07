Groninger Museumnacht met dans, muziek en spoken word

nieuws

Foto: The Lost Night Collective

De musea in de stad trekken alles uit de kast voor de Groninger Museumnacht op zaterdag 11 september. Het is inmiddels de vijfde editie van het evenement, dat jaarlijks de start vormt van het culturele seizoen in de stad.

Danscollectief The Lost Night Collective presenteert in het Scheepvaart Museum ‘Kader’: een performance over het vastzitten in denkbeelden en verwachtingen van de samenleving. Er is ook muziek: de van oorsprong Bulgaarse gitarist Stanimir Lambov speelt een mix van jazz, blues en rock. De band Toucan Coma maakt psychedelische ambient muziek.

In Storyworld zie je een expositie rond Gerben Valkema, striptekenaar van het jaar. Hij is vooral bekend van de strips Elsje en Kik. De Groningse stripmaker Jan-Willem Spakman tekent live.

In het Universiteitsmuseum onthult ‘DIG IT ALL’ de grensverleggende technieken van de moderne archeologie. Ook kun je via VR beleven hoe het is om zelf bij een archeologische opgraving te zijn. Verder is er hiphop van Alexander Moto en van twee violisten.

Stadsdichter Myron Hamming laat van zich horen in GRID Grafisch Museum Groningen, en er is een samenwerking tussen illustrator Olivia Ettema en schrijfster Franca Treur.

In het Groninger Museum zijn er, naast enkele nieuwe exposities, optredens van Rani, Orange Skyline en Eva Waterbolk, en kun je dansen op de silent disco van KopjeK.

De kaartverkoop van de Groninger Museumnacht start in augustus.