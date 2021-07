Groninger en Harenaar opgepakt voor diefstal crossmotor in Stad

nieuws

Foto: Marc Zijlstra (112 Groningen)

Bij een woning aan de Koningsakkers in Siddeburen zijn maandagavond drie mannen aangehouden voor de diefstal van een crossmotor. Volgens RTV Noord behoorden een 21-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man uit Haren tot de arrestanten.

Naast de twee inwoners van de gemeente Groningen werd ook een 30-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gearresteerd.

De crossmotor werd eerder op de maandag gestolen in Groningen. Het voertuig is in beslag genomen, waarna het werd afgesleept door een bergingsbedrijf.