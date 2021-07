Groninger acteur Hero Muller (83) overleden

nieuws

De in Groningen geboren acteur Hero Muller is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het stemacteursbureau VoiceConsult donderdag bekend.

Muller debuteerde in 1961 in de musical ‘My Fair Lady en maakte acht jaar later zijn TV-debuut in de televisieserie Floris, waarin Rutger Hauer de hoofdrol speelde. Hij speelde in een groot aantal films en tv-series als ‘De Klop Op De Deur, ‘Onderweg Naar Morgen’ en ‘Het Zonnetje In Huis’. Verder was Muller hoorspelacteur. Hij was ook te horen in Sesamstraat, onder meer als stem van Koekiemonster in Sesamstraat, en veel andere series.

Hero Muller maakte ook enige tijd deel uit van de leiding van de Noorder Compagnie en het een rol in de Groningstalige TV-serie ‘Boven Wotter’, die RTV Noord uitzond van 2007 tot 2009.