Groningen zesde op lijst meest vriendelijk MKB steden

Foto Jelmer Wijnstra

Groningen staat op de zesde plaats in de lijst van meest vriendelijke steden voor het midden en klein bedrijf (MKB). Eindhoven staat op de eerste positie.

Van alle gemeentes staat Groningen op de veertiende plek. Het Overijsselse Rijssen/Holten werd door het MKB uitgeroepen tot de beste van Nederland.

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt, is een stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid.

In totaal werkten 20 duizend ondernemers mee aan de lijst. Die keken naar het beleid in de gemeente, de communicatie en de hoogte van de lokale lasten. Alle gemeenten zijn onderzocht, maar alleen de beste honderd verschenen in de lijst.

