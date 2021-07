Groningen terug naar ‘oranje’ op Europese coronakaart

nieuws

Foto: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

De provincie Groningen kleurt sinds donderdag weer oranje op de Europese coronakaart van het ECDC, de Europese variant van het RIVM. Het snel stijgende aantal besmettingen in de provincie is daar de oorzaak van.

Alleen de provincies Friesland, Drenthe en Flevoland kleuren nog groen op de kaart, alle andere provincies staan inmiddels weer op oranje. De kleurcode betekent dat in Groningen meer dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld in de afgelopen twee weken. Ook is meer dan 4 procent van de tests positief.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. De nieuwe kleurcode betekent hoogstwaarschijnlijk dat landen die regio’s apart bekijken op gevaar, weer reisrestricties gaan opleggen aan mensen die van en naar Groningen reizen. Nederland als geheel kleurt ook oranje op de EU-coronakaart.