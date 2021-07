Groningen loopt achter bij registratie landbouwvoertuigen

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de provincie Groningen waren op 1 juli nog maar een kwart van de landbouwvoertuigen, waarvoor vanaf 1 januari 2022 een registratieplicht geldt, aangemeld bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Van de 41.500 voertuigen waarvoor een kenteken moet worden aangevraagd in Groningen, waren er op 1 juli slechts 11.183 geregistreerd.

Daarmee loopt Groningen achter op de rest van Nederland, waar nu één op de drie voertuigen met registratieplicht is aangemeld. Deze cijfers baren het instituut zorgen, zo stelt de RDW: “Wij maken ons zorgen over de groep motorrijtuigen met beperkte snelheid, waaronder hoogwerkers, graafmachines, wielladers en heftrucks. Ook zelfrijdende oogstmachines, toeristische wegtreintjes, rijdende winkels en teruggekeurde voertuigen worden weinig aangemeld. Het gaat om zo’n diverse groep eigenaren dat wij ons afvragen of iedere eigenaar zich realiseert dat hij zijn voertuig moet laten registreren en zich goed moeten informeren.”

Een is registratie nodig als het (gemotoriseerde) voertuig op de openbare weg harder dan 6 km/u rijdt. Voor getrokken materieel is registratie nodig als het op de openbare weg harder dan 25 km/u rijdt. Een kentekenplaat is na registratie alleen nodig voor gebruikte (land)bouwvoertuigen die 25 km/u of harder rijden op de openbare weg. Met openbare weg wordt ook een landweg bedoeld, of een korte oversteek van het ene naar het andere veld of een openbaar deel van het eigen terrein.

Voor 1 januari 2022 moeten alle registratieplichtige (land)bouwvoertuigen bij de RDW geregistreerd zijn om nog op de openbare weg te mogen. Daarna is registratie alleen nog mogelijk na een dure keuring. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig vanaf 2022 niet meer de weg op. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren.

Een voertuig aanmelden kan via de website van de RDW. Eigenaren vinden hier ook meer informatie over de registratie.