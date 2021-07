Groningen krijgt verhuurdersinspectie die gaat controleren of huisbazen zich aan de wet houden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de gemeente Groningen komt er een verhuurdersinspectie die toezicht gaat houden of huisbazen zich aan de wet houden. Zij krijgen de mogelijkheid om in te grijpen waar dat nodig is. Daartoe heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

De motie werd ingediend door de PvdA, SP, Student en Stad, D66 en de Stadspartij. Aanleiding zijn de problemen op de huizenmarkt. Daarbij moet er gedacht worden aan woonoverlast, intimidatie maar ook panden die staan te verpauperen. Op dit moment probeert men deze misstanden al aan te pakken met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, maar daarbij is men afhankelijk van huurders die aan de bel moeten trekken.

Omdat men ziet dat veel huurders misstanden niet aandragen, bijvoorbeeld uit angst voor de huurder, is het nu de bedoeling dat inspecteurs de panden gaan bezoeken. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen het plan. Hoeveel het plan gaat kosten wordt duidelijk tijdens de behandeling van de begroting komende herfst.