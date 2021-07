Groningen krijgt 5,8 miljoen van Brussel voor waterstoftreinen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen krijgt 5,8 miljoen euro van de Europese Unie voor de uitrol van waterstoftreinen in de provincie. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maandagmiddag bekend.

Groningen wil als eerste provincie waterstoftreinen inzetten op regionale spoorlijnen en heeft de ambitie om de nieuwe treinen vanaf 2023 op waterstof te laten rijden, tussen de Stad en Stadskanaal en op de aan te leggen ‘Wunderline’ tussen Groningen en Bremen. Sinds 2020 worden er al tests uitgevoerd met de treinen, die worden gebouwd door Alstom.

Eerder dit jaar kreeg Groningen al miljoenen voor de waterstoftreinen van de Europese Investeringsbank.

Groningen is één van de 34 projecten waaraan subsidie is toegekend. Net als het waterstoftreinen-project in Groningen is de subsidie bedoeld voor de bouw en aanschaf van tank- en laadinfrastructuur emissieloze voertuigen. Ook Amsterdam kreeg 15 miljoen euro subsidie uit het fonds van de Connecting Europe Facility van de EU. Dit geld is bedoeld voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische bussen.