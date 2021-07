Groningen kleurt diep donkerrood op Europese coronakaart

nieuws

Afbeelding via ECDC

De provincie Groningen kleurt sinds donderdag diep donkerrood op de Europese coronakaart van het ECDC, de Europese variant van het RIVM. Het hoge aantal besmettingen met COVID-19 in de provincie is daar de oorzaak van.

De kleurcode betekent dat in Groningen meer dan 500 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld in de afgelopen twee weken. Ook is meer dan vier procent van de tests positief. Groningen is de enige Nederlandse provincie die donkerrood gekleurd is. De rest van Nederland is ‘rood’, want deze regio’s kenden tussen de 200 en 500 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. De nieuwe kleurcode betekent hoogstwaarschijnlijk dat landen die regio’s apart bekijken op gevaar, extra reisrestricties gaan opleggen aan mensen die van en naar Groningen reizen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een quarantaineplicht of zelfs een inreisverbod.