“Groningen is voorbereid op komst internationale studenten”

Foto: Bud Gett Hostels

Groningen is goed voorbereid op de toestroom van internationale studenten aan het einde van de zomer. Dat meldt het gemeentebestuur.

Dankzij een convenant weten de RUG, de Hanze en andere instellingen en organisaties elkaar snel te vinden en is er gezamenlijk noodopvang georganiseerd tijdens de piekperiode. Bij de start van het studiejaar is er altijd sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is tijdelijk extra opvang nodig. De capaciteit daarvan is geraamd op ongeveer 150 bedden.

De noodopvang die als eerste wordt ingezet is het Martinihouse aan de Donderslaan. Vervolgens komt zo nodig The Village aan de Peizerweg aan de beurt. Daarnaast worden bedden gereserveerd in het Bud Gett hostel. De RUG en Hanze vertellen de internationale studenten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een kamer. Ze krijgen het advies om vroeg te beginnen en zo snel mogelijk kamers via Stichting Studentenhuisvesting te boeken.