GroenLinks wil opheldering van Stadsbestuur vanwege belangenverstrengeling Martinizorg

Foto: Andor Heij

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad heeft het Stadsbestuur om opheldering gevraagd naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de bedrijfsvoering bij zorgaanbieder Martinizorg.

Uit vervolgonderzoek van OOG Tv blijkt dat door de manier waarop Martinizorg en de zusterbedrijven worden gerund, er in drie jaar tijd 1,35 miljoen euro winst is uitgekeerd. Volgens de Inspectie was de zorg bij Martinizorg op zo’n manier georganiseerd dat dit risico’s had voor het verlenen van goede en veilige zorg. De zorginstelling had bestuurlijke en financiële randvoorwaarden niet op orde, terwijl die noodzakelijk zijn om goede en veilige zorg te garanderen.

Belangenverstrengeling

Martinizorg doet zaken met andere bedrijven die vallen onder hetzelfde moederbedrijf. De Inspectie stelt dat de zaken tussen Martinizorg en haar zusterbedrijven niet op een goede manier zijn georganiseerd en niet goed te controleren zijn. Daarnaast is er sprake van belangenverstrengeling. Dezelfde persoon, of rechtspersoon, is behalve bestuurder van Martinizorg ook bestuurder van andere onderdelen binnen het concern. Tussen deze onderdelen vinden financiële transacties plaats terwijl deze onderdelen niet per se dezelfde belangen hoeven te hebben.

GroenLinks verbaasd over conclusies

GroenLinks is verbaasd over de conclusie die de Inspectie stelt. Waar je zou verwachten dat het flinke gevolgen zou hebben wordt in het rapport gesteld dat er voldoende handvaten zijn voor Martinizorg om aan de normen te voldoen. Ook wordt het onderzoek afgesloten. “Als je constateert dat interne transacties niet ordelijk en controleerbaar zijn, dat het interne toezicht ernstig tekortschiet en dat er sprake is van belangenverstrengeling waardoor er risico’s zijn voor het verlenen van goede zorg, hoe kan het daar dan bij blijven?”, vraagt raadslid Jasper Been zich af.

Schriftelijke vragen

“Was de aanleiding van het IGJ-onderzoek niet juist om MartiniZorg te ‘screenen op het risico van onrechtmatige onttrekking van middelen aan de zorg’? Die vraag is niet beantwoord, terwijl de bevindingen van het IGJ-rapport alleen maar meer reden geven om daaraan te twijfelen. Zeker gezien de grote tekorten van gemeenten op de jeugdzorg en de WMO, verwacht je toch dat er bij dit soort signalen wordt doorgepakt.” Been heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het Stadsbestuur. Zo wil het raadslid weten hoe het College van B&W de constateringen weegt en wat men vindt van het feit dat het onderzoek wordt afgesloten. Ook wil de partij weten of het Stadsbestuur in staat is om adequaat toezicht te houden op dubieuze bedrijfsconstructies en of er niet eigenlijk te veel aanbieders zijn om goed toezicht te houden.