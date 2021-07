GroenLinks: ‘Fietsers in Stad moeten vaker groen licht krijgen’

nieuws

Foto: everystockphoto.com/photo.php?imageId=272785&searchId=9399975c54855248015e52493aba0a5d&npos=9#tab-license

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks gaat aanstaande woensdag een motie indienen, waarin de fractie vraagt om de stoplichten in Groningen vaker op groen te zetten voor fietsers.

Volgens het plan van GroenLinks moeten fietsers, op plekken waar de stoplichten voor hen gezamenlijk op groen gaan, twee keer per cyclus groen licht krijgen in plaats van één keer.

“Ik hoor nu vaak van mensen dat ze lang moeten wachten op drukke kruispunten”, aldus raadslid Benni Leemhuis. “Dat is natuurlijk vooral hinderlijk als het regent of bijvoorbeeld erg koud is. Maar ook bij mooi weer en je haast hebt wil je wil dan

liever doorfietsen.”