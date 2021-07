Gratis laptops voor kinderen uit minimagezinnen

Een heleboel kinderen in Groningen groeien op in armoede. Daarom heeft DIG 050 dinsdag, in samenwerking met de gemeente Groningen, 500 laptops uitgedeeld aan kinderen in minimagezinnen.

Online lesmateriaal speelt een steeds grotere rol in de lesstof van kinderen. Een kind staat direct een aantal punten achter, wanneer een gezin niet over de middelen beschikt om een laptop of computer aan te schaffen.

Zowel de ouders, als de kinderen, reageren enthousiast op de actie van DIG 050. “Nu hoeft mijn jongste dochter niet steeds de laptop te lenen van haar oudere zus,” aldus een moeder, die de laptop van haar dochter kwam ophalen.