Gratis bijles- en huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit minimagezinnen in Beijum

De stichting voor bijles en huiswerkbegeleiding thuisbasisonderwijs.nl is een pilot gestart om leerlingen uit minimagezinnen in de Groningse wijk Beijum gratis bijles- en huiswerkbegeleiding te geven.

“Wij hebben al meer dan 10.000 euro opgehaald aan donaties en sponsorgeld”, vertelt oprichter Emiel Veerbeek van thuisbasisonderwijs.nl. “Daar zijn we enorm trots op. Ons idee gaat ervoor zorgen dat elke leerling in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelijke kansen krijgt.” Met het kunnen laten zien van een Stadjerspas kan er vanaf 2 augustus aanstaande gebruik gemaakt worden van de diensten. De bedoeling is om binnenkort ook pilots te gaan draaien in andere wijken in Groningen. Voor dit echter in deze wijken gerealiseerd kan worden is men op zoek naar donaties en sponsoren.

Thuisbasisonderwijs.nl is onderdeel van de Stichting Thuiswerkcompany. Dit is een stichting zonder winstoogmerk. Het idee om bijles- en huiswerkbegeleiding te gaan geven ontstond afgelopen winter, kort na de tweede lockdown. Veerbeek zag dat kinderen volledig aangewezen waren op online onderwijs waardoor er achterstanden ontstonden. Om hier iets aan te doen werd er een platform ontwikkeld waarbij vraag en aanbod van bijles en huiswerkbegeleiding bij elkaar werden gebracht. Het initiatief was een groot succes, ook omdat er betaalbare prijzen gevraagd werden.

