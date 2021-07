Grand Theatre krijgt 150.000 euro voor ‘vierde podium’

nieuws

Bron: Google Maps

Het Grand Theatre in Groningen wil een ruimte bouwen waar podiumkunstenaars verder kunnen werken aan nieuwe vormen van online aanbod. Om dat te kunnen doen, heeft het theater 150.000 gekregen ontvangen van Fonds 21.

De toekenning geldt voor een periode van drie jaar, waarin het Grand Theatre wil experimenteren met online podiumkunsten. “Zoals vele collega’s in de podiumkunsten hebben wij de afgelopen tijd geëxperimenteerd met online activiteiten”, vertelt directeur Niek vom Bruch. “Dat heeft bij ons tot de centrale vraag geleid: wat kan ‘live’ betekenen als het niet fysiek in een voorstelling is? Met deze steun van Fonds 21 EXTRA kunnen we verder met het experimenteren op dit spannende gebied, samen met kunstenaars en publiek om ons heen.”

Het geld vanuit het traject EXTRA van Fonds 21 is bedoeld als noodhulp, waardoor het Nederlandse publiek nu en in de toekomst kan genieten van kunst en cultuur en dat jongeren kunnen blijven deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten.