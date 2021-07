Gouden medaille Jorinde van Klinken bij EK onder 23 jaar

sport

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft bij het EK onder 23 jaar in Tallinn, Estland, de Europese titel gepakt op het onderdeel discuswerpen. De 21-jarige atlete werd vrijdag Europees kampioen met een afstand van 63 meter 02.

De 21-jarige Van Klinken had een dag later ook medaillekansen bij het kogelstoten, maar ze viel met een teleurstellende afstand van 16 meter 91 net buiten de prijzen. Ze eindigde als vierde. Het goud ging naar haar landgenote Jessica Schilder uit Volendam, met een afstand van 18 meter 11.

Jorinde van Klinken, die sinds oktober vorig jaar in de Verenigde Staten traint en studeert, had zich eerder dit jaar op het onderdeel discuswerpen al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, dankzij een nationaal record van 70 meter 22, geworpen in Tucson. Op het onderdeel kogelstoten heeft ze echter de limiet nog niet gehaald.