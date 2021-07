nieuws

Foto: Flink.

De bezorgdienst Gorillas heeft deze week concurrentie gekregen van Flink.

Net als Gorillas zegt Flink binnen tien minuten de boodschappen aan huis te bezorgen. Door een app te downloaden kun je de boodschappen bestellen. Flink zegt in hun supermarkt een assortiment te hebben van tweeduizend producten, waaronder biologische en veganistische artikelen. Ook wil het bedrijf samenwerken met lokale merken.

Naast Groningen is Flink actief in zeven andere steden in Nederland.