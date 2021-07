Go Sharing scooters zijn UMCG doorn in het oog

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De deelscooters van Go Sharing op en rond het terrein van het UMCG zijn ook het ziekenhuis zelf een doorn in het oog. Dat laat het UMCG weten, naar aanleiding van de ‘groene golf’ die vrijdagochtend rond het ziekenhuis te zien was.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is het niet de eerste keer dat de deelscooters voor hinder zorgen rond het ziekenhuis. Terreinbeheerders komen de scooters vaak tegen. Geregeld blokkeren de deelscooters voetpaden en fietsenrekken rond het ziekenhuis.

“Met name de hinder die de deelscooters veroorzaken voor mensen in een rolstoel, is een doorn in het oog van het ziekenhuis”, zo stelt woordvoerder Janneke Kruse. “Terreinbeheerders hebben geprobeerd om de scooters zelf te verplaatsen, maar dan gaat er meestal een alarm af. We hopen dan maar dat er iemand komt om de scooter te verplaatsen of te verwijderen.”

UMCG heeft geen contract met Go Sharing

Het deelscooterbedrijf heeft, sinds het verlopen van haar vergunning van de gemeente Groningen om de deelscooters op openbaar terrein te parkeren, meerdere eigen parkeerplekken in de Stad. Deze zijn onder andere te vinden op de Turfsingel, het Zernike Complex, de Leonard Springerlaan, de Friesestraatweg en bij EM2 op de Suikerlaan.

In de app van Go Sharing staan meerdere groene-zones voor deelscooters van het bedrijf rond het UMCG, maar het ziekenhuis heeft geen contract met de aanbieder van deelscooters in de Stad. Waarom het bedrijf toch gebieden op het ziekenhuisterrein aanmerkt als parkeerplaats, blijft ook voor het ziekenhuis voorlopig een raadsel.