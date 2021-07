GGD: “Stijging besmettingen in onze regio stabiliseert, 63% heeft eerste prik gekregen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in onze regio lijkt te stabiliseren. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week kwamen er in de provincie Groningen 2.792 nieuwe besmettingen bij. “De enorme stijging van het aantal besmettingen in onze regio is de afgelopen week gestabiliseerd. De besmettingsgraad in onze regio ligt op 536 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 407 per 100.000 inwoners. Ook deze week zien we veel besmettingen bij jongeren in de gemeente Groningen. Het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 5 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners blijft onveranderd ‘zeer ernstig’.” Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in Groningen tot nu toe 44.560 personen positief getest op het virus.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is de afgelopen week iets veranderd. Het aandeel jong volwassenen blijft met ruim 70% zeer hoog. Het aandeel van personen van 30 jaar en ouder is de afgelopen week toegenomen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 4%, vorige week was dit 1%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 19%, tegenover 20% vorige week. In de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar is de graad gezakt naar 58%, vorige week was dit 74%. In de groep 30 tot 65 jaar gaat het om een stijging van vorige week 6% naar nu 19%. Ook een stijging in de groep 65 jaar en ouder van 0% vorige week naar nu 1%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden de afgelopen week gevonden in de gemeente Groningen. Daar ging het om 971 gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 472, Het Hogeland 408, Midden-Groningen 314 en Veendam 292.

Coronatesten

In de verschillende teststraten in de provincie Groningen werden in de afgelopen week 15.029 personen getest. Van hen kregen 2.192 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 14,6%. Het aantal afgenomen testen en het percentage positieve testuitslagen zijn de afgelopen week iets afgenomen.

Vaccinaties

In Groningen werden in de afgelopen week 42.835 vaccinaties gezet. Van de Groningers heeft nu 63% een eerste prik en 43% is volledig gevaccineerd. Sinds begin januari zijn er in Groningen tot nu toe 487.109 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.