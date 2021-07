GGD Groningen zet 500.000ste prik tegen coronavirus

nieuws

Foto: GGD Groningen

Een mijlpaal voor de GGD in de provincie Groningen. Woensdag wordt de 500.000ste prik tegen het coronavirus gezet door de GGD. Mensen die woensdag hun vaccinatie halen worden daarom verrast met een banaan.

15 januari van 2021 werd de eerste prik door de Groningse GGD gezet in MartiniPlaza. Ondertussen wordt er op verschillende plaatsen in de regio gevaccineerd en worden er veel afspraken gemaakt. De vaccinatiebereidheid in de provincie lijkt dan ook hoog te zijn.

Omdat de GGD voorstander is van een gezonde leefstijl, vieren ze de mijlpaal met een “zomers stuk fruit” en krijgt dus iedere gevaccineerde een banaan aangeboden tijdens de 15 minuten die gewacht moet worden na de prik.