GGD Groningen: ‘Het is druk, maar maximale capaciteit is nog niet bereikt’

nieuws

Het grote aantal nieuwe besmettingen en de start van de zomervakantie maakt dat de agenda van de GGD Groningen op maandag goed gevuld is. De gezondheidsdienst laat echter weten dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt.

“De locaties in Groningen kunnen nog afspraken inplannen”, zo stelt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. “Maandagochtend is altijd een extra drukke dag, omdat mensen toch nog even het weekend afwachten voordat ze een test inplannen. Dat is al maanden het geval.”

Ook de uitslagen van de coronatests zouden voor Groningers nog steeds op tijd komen, ondanks de grote hoeveelheid tests die het in Utrecht gevestigde Saltro uitvoert voor verschillende Nederlandse GGD’en. Mensink: “Vooralsnog wordt er volgens de afspraak gewerkt die wij met ze hebben, wat betekent dat een testuitslag binnen dertig uur bekend moet zijn.”

De GGD Groningen benadrukt wel dat het geen inzicht heeft in het aantal telefoontjes wat Groningers plegen naar de landelijke afsprakenlijn voor coronatests. Drukte bij dit telefoonnummer is de verantwoordelijkheid van de GGD GHOR, de landelijke koepelorganisatie.