GGD Groningen ent per ongeluk mensen met AstraZeneca-vaccin in plaats van Moderna

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Op de priklocatie MartiniPlaza hebben zaterdagochtend 20 mensen een ander vaccin gekregen dan waar ze voor uitgenodigd waren. Dat laat de GGD Groningen weten.

Het gaat om personen die tussen 09.10 en 09.35 uur gevaccineerd zijn. Zij zouden een Moderna-vaccin krijgen, maar kregen per ongeluk het vaccin van AstraZeneca. De fout kwam aan het licht toen bij het optrekken van het vaccin bleek dat er twee ampullen AstraZeneca bereid waren. “Hierop is er gelijk aan de bel getrokken en daardoor zijn er niet meer mensen gevaccineerd met een ander vaccin dan waarvoor ze waren uitgenodigd”, meldt de GGD.

Inspectie voor de Volksgezondheid op de hoogte gebracht

De GGD Groningen laat weten het incident te betreuren. “Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.” Ook is het incident gemeld aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. “In overleg met de inspectie zijn alle betrokkenen die binnen genoemd tijdvak zijn gevaccineerd gebeld en geïnformeerd. Ook het RIVM is geïnformeerd.”

Bijwerkingen

AstraZeneca kan in bepaalde gevallen een zeldzame bijwerking geven. Ondanks dat de kans klein is, kunnen de bijwerkingen, zoals bloedstolsels in combinatie met een te kort aan bloedplaatjes, ernstig zijn. Mochten er bijwerkingen ontstaan, dan kan de gevaccineerde persoon contact met de GGD of met de huisarts opnemen. Het advies van de GGD is om bij bijwerkingen ook direct contact op te nemen.