GGD Groningen doet nog volop bron- en contactonderzoek: “Laat je ook testen”

nieuws

Foto: Publiek Domein

In tegenstelling tot wat andere media melden heeft de GGD Groningen haar bron- en contactonderzoek niet afgeschaald. Wel wordt het onderzoek in een andere vorm uitgevoerd.

“Wat we de laatste week zien is dat het ontzettend druk is in de teststraten”, vertelt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. “Veel mensen laten zich testen. Als er nu iemand een positief testresultaat krijgt dan bekijken we met deze persoon welke directe en overige contactmomenten er met andere mensen zijn geweest. Al deze informatie zetten we op papier. Deze informatie kan de persoon doorgeven aan de bewuste personen. Het bron- en contactonderzoek wordt dus nog volledig uitgevoerd, maar we voeren het op een iets andere manier uit.”

De Groningse GGD deed maandagmiddag ook de oproep om je te laten testen. “Ben je het afgelopen weekend bij veel mensen in de buurt geweest? Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan of bij een feestje. Laat je dan testen, ook als je geen klachten hebt”, meldde de GGD op haar social media-kanalen. Mensink zegt daarover: “We zien dat mensen inmiddels weer meer fysieke contacten hebben. Houd je aan de maatregelen. En vermijd ook drukte. Als er in je directe omgeving iemand positief getest wordt waarmee je contact hebt gehad, ga in quarantaine als je nog niet volledig gevaccineerd bent.”

Ben je het afgelopen weekend bij veel mensen in de buurt geweest? Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan of bij een feestje. Laat je dan testen bij de GGD. Ook als je geen klachten hebt. Jongeren mogen hun afspraak nu plannen bij de GGD via https://t.co/ZHHtpi1rzo#AlleenSamen pic.twitter.com/RtBZFYmCxT — GGD Groningen (@GGDGroningen) July 12, 2021