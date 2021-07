GGD en gemeente tevreden: laag aantal coronabesmettingen en veel vaccinaties

De GGD en de gemeente zijn tevreden met het aantal coronabesmettingen in Groningen. Er wordt nog steeds veel getest, maar toch ligt het aantal positieve testen relatief laag.

Het aantal besmettingen is nu onder de 100 per week. De meeste besmettingen zijn nu onder jongeren, omdat veel van hen nog niet gevaccineerd zijn. Toch denkt Peter Jorna van de GGD niet dat de recente versoepelingen van bijvoorbeeld evenementen en de nachthoreca te vroeg zijn ingegaan. “Maar we moeten dat met de juiste maatregelen doen. Laat je testen, dan krijg je een groen vinkje in je app. Dan is het veilig om met elkaar eindelijk weer eens de leuke dingen te doen die we lang met elkaar hebben moeten ontberen. We zien ook dat veel jongeren zich aanmelden voor vaccinaties. Dat helpt om een beeld te creëren waar we in rustig vaarwater terecht zijn gekomen.”

Testen voor toegang

Toch bleek vorig weekend dat veel mensen binnen kunnen komen met een negatief testbewijs van iemand anders. Voor nu maakt de gemeente zich daar weinig zorgen over. “Als we daar achter komen zullen we natuurlijk handhaven,” zegt burgemeester Koen Schuiling. “Maar ik doe ook een beroep op de mensen. Ik begrijp dat het leuk is om uit te gaan, maar we hebben nog wel met die besmettingen en varianten van het virus te maken. We letten er op, maar ik begrijp ook dat de samenleving een beetje vrij wil zijn.”