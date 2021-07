GGD: “Besmettingen fors aan het stijgen, grootste stijging in leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Na een periode waarin het aantal besmettingen afnam is deze nu fors aan het stijgen. Volgens de GGD Groningen worden met name personen in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar positief getest.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 442 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen in onze regio is na een periode van afname nu fors aan het stijgen”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad in onze regio ligt op 53 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 39 per 100.000 inwoners. We zien de besmettingen vooral bij jongeren in de gemeente Groningen toenemen. Het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 0 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners is ten opzichte van vorige week omhoog gegaan van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in Groningen tot nu toe 38.442 personen positief getest.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is afgelopen week veranderd. In 91% van alle nieuwe besmettingen betreft het een jongere in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar oud. “Deze verschuiving wordt in het hele land waargenomen, deze leeftijdsgroep kenmerkt zich als sociaal actief en grotendeels nog niet of onvolledig gevaccineerd.” In de leeftijdsgroep 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 1%, vorige week was dit nog 13%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 23%, dit is vergelijkbaar met vorige week. In de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar ligt de besmettingsgraad op 68%, vorige week was dit nog 38%. In de categorie 30 tot 65 jaar gaat het om 6%, vorige week was dit 25%. In de groep 65 jaar en ouder ligt de besmettingsgraad op 1%, dit is gelijk aan vorige week.

Ontwikkeling

De meeste besmettingen werden afgelopen week gevonden in de gemeente Groningen. In deze gemeente gaat het om 109 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 54 meldingen, Westerwolde 51, Westerkwartier 14 en Midden-Groningen 7.

Coronatesten

In de afgelopen week hebben 6.277 mensen zich op één van de testlocaties laten testen op corona. Van hen kregen er 340, dit is 5,4 procent, een positief testresultaat. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week toegenomen. Ook landelijk wordt er de afgelopen week een stijging gezien in het aantal afgenomen testen.

Vaccinaties

In de afgelopen week zijn er in Groningen 47.745 vaccinaties gezet. Van de Groningers heeft nu 53% een eerste prik gekregen en is 30% volledig gevaccineerd. In totaal zijn er nu 445.917 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. Mensen die nu gevaccineerd worden zijn mensen geboren in of voor 1955, mensen geboren in 1961 tot en met 2003, medische risicogroepen, zorgpersoneel, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang, sekswerkers, jongeren van 12 tot 17 jaar met een medische indicatie en jongeren van 12 tot 17 jaar.