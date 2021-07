GGD: “Aantal besmettingen loopt fors op, besmettingen vooral in groep 20 tot 29 jaar”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is de afgelopen week fors opgelopen. Vooral mensen in de leeftijd van 20 tot 29 jaar worden positief getest. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 3.326 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen in onze regio is de afgelopen week snel en enorm gestegen. De besmettingsgraad in onze regio ligt op 507 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 266 per 100.000 inwoners. We zien de besmettingen vooral bij jongeren in de gemeente Groningen. Het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 0 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners is ten opzichte van vorige week omhoog gegaan van ‘zorgelijk’ naar ‘zeer ernstig’.” Sinds het begin van de coronacrisis is nu bij 41.768 inwoners een coronabesmetting vastgesteld.

Meeste besmettingen bij jongeren

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in vergelijking met vorige week onveranderd gebleven. In 94 procent van alle nieuwe besmettingen betreft het een jongere in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar. “Deze trend wordt in het hele land waargenomen, deze leeftijdsgroep kenmerkt zich als sociaal actief en grotendeels nog niet of onvolledig gevaccineerd.” In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 1%, vorige week was dit ook 1%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 20%, vorige week was dit 23%. In de categorie 20 tot 29 jaar gaat het om 74% waar het vorige week nog 68% was. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar gaat het om 6%. Dit is gelijk aan vorige week. In de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 0%, vorige week was dit nog 1%.

Ontwikkeling

In de afgelopen week werden de meeste besmettingen gevonden in de gemeente Groningen. Daar het om 1.101 meldingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 248 meldingen, Het Hogeland 167, Midden-Groningen 125 en Veendam 121.

Aantal tests en positieve testuitslagen fors toegenomen

In de afgelopen week werden er 16.761 mensen getest op de verschillende GGD-testlocaties. Dit zijn er fors meer in vergelijking met vorige week toen er 6.277 tests werden afgenomen. Van de 16.761 kregen er 3.141 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 18,7 procent.

Vaccinaties

Op de verschillende vaccinatielocaties in de provincie werden er in de afgelopen week 41.193 vaccinaties gezet. Van de Groningers heeft op dit moment 57% een eerste prik gekregen en 33% is volledig gevaccineerd. Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn er in de provincie Groningen nu 445.917 prikken gezet. Het betreft hier zowel eerste als tweede prikken.