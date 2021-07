Gezondheidseconoom RUG: ‘Kabinet dreigt het schip te laten zinken, met zich op de haven’

nieuws

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Nederland moet de coronamaatregelen die op 25 juni werden versoepeld, voor een deel weer terugdraaien. Dat stelt gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen donderdagavond in het NPO-programma Nieuwsuur.

Hoewel nu alleen het aantal nieuwe besmettingen sterk oploopt, zal volgens Mierau ook het aantal ziekenhuisopnames in Nederland binnenkort weer sterk stijgen. “Hoewel jongeren er minder vatbaar zijn voor ernstige COVID en daarmee ziekenhuisopnames, is het een kwestie van grote aantallen”, zo stelt Mierau. “We hebben heel veel jongeren die besmet raken en daarvan zal een deel in het ziekenhuis terecht komen. Maar een deel zal ook weer anderen besmetten en dan zie je het aantal ziekenhuisopnames toch weer oplopen.”

Mierau reageert daarmee op de hoge hoeveelheid besmettingen die de afgelopen dagen werden gevonden, met name onder jongeren. In studentensteden als Groningen liep het aantal besmettingen zeer snel op. Donderdag had de gemeente Groningen zelfs de grootste besmettingsaantallen per 100.000 inwoners van heel Nederland. In 91% van alle nieuwe besmettingen betreft het een jongere in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar oud.

Perfecte storm

De versoepelingen in Nederland zijn volgens Mierau veel te snel doorgevoerd. “In andere landen gaat dat veel soepeler. In Nederland ging dat op 25 juni in één keer. We zagen dat er kinderziektes waren in het Testen voor Toegang-systeem. Dat in combinatie met een ‘klassieke superspreader’, bijvoorbeeld in een discotheek met 800 mensen, zorgt voor een perfecte storm.”

Het Kabinet moet volgens Mierau daarom een aantal maatregelen opnieuw gaan invoeren. Met name versoepelingen rond groepsgroottes moeten worden teruggedraaid, zo stelt de gezondheidseconoom. Daarbij denkt Mierau aan evenementen binnenshuis, met slechte ventilatie. “We moeten echt weer stevige maatregelen gaan nemen en dat begint met het afnemen van de groepsgroottes die bij elkaar kunnen komen. Ook gewoon weer thuiswerken als norm.”

Het aantal besmettingen loopt snel op. Vooral jongeren worden besmet. Volgens hoogleraar Jochen Mierau

dreigt het kabinet het schip te laten zinken, terwijl er zicht is op de haven. #Nieuwsuur pic.twitter.com/HadBCizUNO — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 8, 2021