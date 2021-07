Gezondheidseconoom Mierau pleit voor speciaal ‘vierde golf-adviesteam’ voor kabinet

nieuws

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Er moet een speciaal ‘vierde golf’-team komen om advies te geven aan het Kabinet over het coronavirus en de bijbehorende maatregelen van het kabinet. Daarvoor pleit Jochen Mierau, gezondheidseconoom en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Goed dat er gereflecteerd is op de inschattingsfouten van kabinet, ten aanzien van de versoepeling”, zo schrijft Mierau dinsdagmiddag op zijn Twitter-pagina.“ Maar omdat bewindslieden er juist zitten om in te schatten, is de kernvraag hoe in het vervolg dit soort fouten voorkomen worden. (..) Om de crisis goed te bestrijden moet door de crisis heen gekeken worden. Dat lukt niet als de waan van de dag het beleid bepaalt”

De gezondheidseconoom pleit er daarom voor dat het kabinet in het vervolg uit een breder adviesvat tapt, wanneer er nieuwe coronamaatregelen worden ingevoerd of versoepeld. Zo stelt Mierau: “Vaak is het kabinet overvallen door menselijk gedrag. Dit moet veel beter worden meegenomen. Bijvoorbeeld door bij elk advies, een gedragswetenschappelijke analyse uit te voeren en het kabinet te verplichten daarop te reageren. Er moet daarom een vierde golf team komen, dat zich bezighoudt met wat er in het najaar op ons afkomt, op basis van scenario’s.”

Dit was niet de eerste keer dat verkeerd werd ingeschat. Bij o.a. asymptomatische besmettingen, de mondkapjes en de vaccinaties is ook onvoldoende goed ingeschat wat wel en niet kan. 2/6 — Jochen Mierau (@JOMierau) July 13, 2021

Het NLse beleid loopt regelmatig uit de pas met dat in ons omringende landen (o.a. mondkapjes). De versoepeling van 25 juni was de grootste van een dag in heel Europa. Andere landen hebben weliswaar eerder versoepeld maar veel geleidelijker. 4/6 — Jochen Mierau (@JOMierau) July 13, 2021

Het NLse beleid blijft reactief. Om de crisis goed te bestrijden moet door de crisis heen gekeken worden. Dat lukt niet als de waan vd dag het beleid bepaald. Er moet een vierde golf team komen dat zich bezighoudt met wat er in het najaar op ons afkomt obv scenario’s. 6/6 — Jochen Mierau (@JOMierau) July 13, 2021