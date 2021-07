Gewonde bij verkeersongeluk op rotonde Korreweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de rotonde Korreweg is een persoon gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. “Op de rotonde Koreweg zijn door onbekende oorzaak twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Eén van de inzittenden van de betrokken voertuigen moest door ambulanciers behandeld worden. Het is onbekend of deze persoon ook is overgebracht naar het ziekenhuis.”

De betrokken voertuigen liepen lichte schade op. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.