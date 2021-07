Gestolen plaatsnaamborden Ten Boer nog niet terecht

nieuws

Foto: Wijkagent Jorge Castro via Twitter (@WA_tenboer)

De drie gestolen einde plaatsnaamborden van Ten Boer zijn nog niet terecht. Dat meldt wijkagent Jorge Castro.

‘Als ze voor woensdagochtend niet bij het bureau op het Koopmansplein staan, start ik een onderzoek. Ze staan vast ergens,’ twitterde Castro maandagmiddag. Maar woensdagochtend staat er niets op het bureau, zo meldt de wijkagent nu.

De borden zijn nog niet terug. Het onder je hebben van een gestolen goed maakt dat jij je strafbaar maakt aan heling. Dit is een voortdurend delict. Je kan hiervoor op heterdaad worden aangehouden. https://t.co/iBJWwYfRi2 — Wijkagent Ten Boer en omstreken. (@WA_tenboer) July 28, 2021

Sowieso gestolen

‘Het is algemeen bekend dat straatnaamborden toebehoren aan de gemeente of het Rijk, afhankelijk van wie hem heeft geplaatst. Als iemand zo’n bord onder zich heeft, dan is-ie dus sowieso gestolen,’ licht Castro toe.

De politieman benadrukt dat ook het in bezit hebben van gestolen goed strafbaar is. ‘Als zo’n plaatsnaambord van hand tot hand gaat, dan kan degene die hem uiteindelijk als laatste heeft worden aangehouden inzake heling.’

Geen nader onderzoek

In tegenstelling tot de tweet van afgelopen maandag, wordt er geen nader onderzoek gedaan. ‘Maar mensen moeten er rekening mee houden dat ze alsnog kunnen worden aangehouden, mochten de borden in een later stadium oppoppen.’

Of en wanneer er nieuwe borden komen, weet Castro niet.