Gerestaureerde Arriva-bus doet Noorderstation aan

foto: Bob de Vries

Een fraai gerestaureerde Arriva-bus uit 2004 maakt aanstaande zaterdag een rondrit door de stad. De bus is opgeknapt door de Openbaar Vervoer Collectie Nederland (OVCN) uit het Friese Sonnega.

De oude stadsbus 556 van Arriva is teruggebracht in de staat waarin het in 2004 door Groningen reed. Ook de voormalige halteplaatsen van de bus zijn weer op de display te zien, zoals de halte ‘Noorderstation’. Toen in 2009 de Arrivabussen plaats maakten voor die van Qbuzz, veranderde de naam op de display in ‘Station Noord’.

De werkgroep Noorderstation ijvert al een aantal jaren tevergeefs om de historische naam ‘Noorderstation’ terug te krijgen. De werkgroep wil daarnaast door het plaatsen van een zuil met historische afbeeldingen meer aandacht krijgen voor de geschiedenis van het Noorderstation. De oude Arriva-bus zal daarom zaterdag rond 14.40 uur enige tijd op die halteplaats blijven staan.