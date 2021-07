Gemiddelde huurprijs vrije sector in Stad daalt met bijna twee procent

nieuws

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

De gemiddelde prijs voor een huurwoning in de vrije sector in de gemeente Groningen is sinds vorig jaar met ongeveer 1,8 procent gedaald. Dat blijkt uit de huurmonitor van Pararius over het tweede kwartaal van dit jaar.

Daarmee zit Groningen net onder het landelijke gemiddelde qua daling (1,95 procent). Een jaar geleden kende de gemeente nog een stijging van de huurprijs met zo’n 5,5 procent. Een gemiddelde vierkante meter in een huurwoning in de vrije sector in de Stad kost nu per maand ongeveer 14,73 euro. Deze prijs piekte voor Groningen in het vorige kwartaal, toen voor een vierkante meter gemiddeld nog 15 euro betaald moest worden.

Groningen loopt met de daling in de huurprijzen mee in een landelijke trend qua daling, maar niet met alle ‘middelgrote’ steden in Nederland. In steden als Lelystad, Almere en Amersfoort was nog sprake van een prijsstijging.

De komende tijd kan Groningen waarschijnlijk weer een stijging in de vrije sector-huurprijzen verwachten. Volgens Parasius komt de daling van de huurprijzen vooral voort uit het wegblijven van expats uit Nederland, in verband met de coronacrisis. Het verhuurplatform verwacht echter dat deze groep huurders snel terugkomt, waardoor de prijzen weer zullen stijgen. Het platform verwacht dat met name de woningen in het duurdere segment dan snel in prijs gaan klimmen.