Gemeente start proef met minder grasmaaien: ‘Niet meer wekelijks, maar één keer per vier weken’

nieuws

Foto via Pixabay

Langs de Emmalaan in Haren, in het Pioenpark in de Oosterparkwijk en langs de Wenckebachlaan in Corpus den Hoorn wordt het gras sinds kort niet elke week meer gemaaid. Daarmee wil de gemeente onderzoeken hoe de samenstelling van de grasvelden verandert en kijken of insecten en vlinders beter gaan gedijen.

De gemeente ontving in mei veel berichten van inwoners die voorstander waren van de actie ‘Maai Mei Niet’, die kwam overwaaien uit België. De gemeente hoorde er te laat van om te kunnen deelnemen, zo stelt Hemmo Jager van Stadsbeheer op de website van de gemeente Groningen: “Maar ik ben er wel voorstander van. Als je een maand niet maait, blijven bloemen en planten langer beschikbaar voor insecten.”

De gemeente maait nu anders, zo stelt beleidsmedewerkster Anna Schwab: “We maaien gazons minimaal één keer in de week. Vaak zijn dit veldjes die recreatief worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het gras in het Noorderplantsoen. De bermen daarentegen worden maar drie keer per jaar gemaaid. Hier laten we het gras lang staan, dat biedt schuil- en voedselmogelijkheden voor insecten. Soms zie je één strook gemaaid, dat is om te voorkomen dat het gras over het fietspad gaat hangen.”

Op verschillende ‘ecologische pareltjes’, waaronder gebieden bij de Eelderbaan, de Oostersluis, de Vestdijklaan en het Boterdiep, worden handmatig banen in het gras gemaaid. “We laten het maaisel even liggen, zodat zaadjes kunnen zakken. Dan voeren we het af”, zo stelt Jager. “De bodem verschraalt en zo ontstaan open plekken waar zaadjes kunnen ontkiemen en het insectenleven beter behouden blijft. ”

Met de vier nieuwe gebieden waar minder wordt gemaaid, wil de gemeente ervaring opdoen voor het toekomstige groenbeheer in de Stad, vertelt Schwab: “We kijken hoe de samenstelling van planten zich ontwikkelt, net als het onkruid op aangrenzende verharding. Mogelijk dat daar iets meer onkruiden komen als er tussen het gras meer planten tot bloei komen.”