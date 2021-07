Gemeente onderzoekt fietsen op stoep voor pand bezorgdienst

De gemeente gaat onderzoeken of er regelgeving kan komen voor bedrijven die hun fietsen op de stoep in de openbare ruimte parkeren, zeker op momenten dat er verder niemand met de fietsen bezig is.

Op dit moment kunnen bedrijven hun fietsen gewoon voor de deur zetten op de stoep, wat er voor kan zorgen dat winkelend publiek er hinder van kan ondervinden. Aanleiding is het nieuwe bedrijf Gorillas, die boodschappen bezorgd via online bestellingen. Het bedrijf doet in principe helemaal niets verkeerd, maar toch vinden ondernemers de fietsen op straat hinderlijk voor het winkelende publiek.

Wethouder Paul de Rook ziet vooral dat de gemeente zich moet aanpassen aan dit soort vernieuwende bedrijven: “Op dit soort nieuwe concepten is ons beleid eigenlijk helemaal niet ingericht. Kennelijk is er behoefte aan. Maar wij willen wel dat ze op een goede plek komen en dat het zich goed verhoud met de winkels die er in de omgeving zijn.”

Wethouder Van der Schaaf gaat kijken of hij er wat aan kan doen: “Wat ik zie is dat de stoep vol staat met bedrijfsmateriaal, en dat kan niet de bedoeling zijn. We gaan kijken of er manieren zijn om dat te voorkomen.”

Raadslid Benni Leemhuis twitter al over de fietsen:

Goeiemorgen! Gorillas eigent zich weer lekker de openbare ruimte toe in de Oude Ebbingestraat. #herwindeopenbareruimte pic.twitter.com/xDcqco1TH0 — Benni Leemhuis (@bennileemhuis) June 17, 2021