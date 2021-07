Gemeente haalt bijna 22 duizend tuintegels op

nieuws

Foto: Paul Blom

De gemeente heeft de afgelopen maanden 21.920 tegels opgehaald die in de tuinen van Groningers lagen.

Het doel is om zo veel mogelijk tuinen groen te maken. Dat houdt de ergste hitte uit de stad en zorgt er voor dat het water beter weg loopt.

Er doen zo veel mensen mee dat de zogeheten tegeltaxi nog twee rondes rijdt op 20 en 27 september. Groningers kunnen hun tegels dan aan de weg zetten. Dat moet wel opgegeven worden op deze website.

Groningen is met Leeuwarden de strijd aangegaan in het “NK tegelwippen”. Groningen ligt net voor. In totaal werden er ruim 26 duizend tegels uit Groninger tuinen verwijderd.