Gemeente Groningen ontvangt 10,5 miljoen euro uit volkshuisvestingsfonds

Vier Groninger gemeenten krijgen in totaal 47 miljoen euro uit het volkshuisvestingsfonds. Dat heeft het kabinet woensdag besloten. Van het geld is 10,5 miljoen bestemd voor Groningen.

In het fonds is in totaal 450 miljoen euro beschikbaar. De provincie Groningen krijgt daar dus ruim 10 procent van. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken zegt: “We zijn verheugd dat in vier gemeenten (Groningen, Midden-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland) in onze provincie met deze toekenning de zeer noodzakelijke verbetering en verduurzaming van particuliere woningen aangejaagd wordt.” De gemeente Eemsdelta krijgt 18,5 miljoen, Midden-Groningen 11 miljoen en Het Hogeland 6 miljoen euro.

Van Dekken is wel teleurgesteld dat aanvragen van de gemeente Westerkwartier en de regio Oost-Groningen, niet zijn toegekend. Juist daar is de problematiek op gebied van woningbouw en leefbaarheid juist het grootst. Hij roept het nieuwe kabinet op, hiervoor met passende maatregelen en voorzieningen te komen.”