Gemeente Groningen is het kokende hart van overbieden op noordelijke woningmarkt

In mei was de gemeente Groningen een regio waar zowel de huizenprijzen bovengemiddeld zijn gestegen en waar de gevraagde prijs met gemiddeld tien procent werd overboden.

Dat blijkt uit de Maandalert Woningmarkt van Ortec Finance over de maand mei. De gemiddelde prijs van een woning steeg gedurende deze maand met 1,33 procent. Opvallend genoeg was de grootste stijging in de provincie Groningen niet te zien in de gemeente Groningen. In de gemeente Eemsdelta stegen de prijzen gemiddeld met 1,8 procent.

De meeste woningen in de gemeente gingen tussen de 200.000 en 300.000 euro van de hand. Van de 252 verkochte woningen gingen er drie van de hand voor meer dan één miljoen euro.

In mei 2021 stegen de woningprijzen in Nederland gemiddeld met ruim 1,2 procent. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen meer dan 12,9% gestegen.