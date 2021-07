“Gelijke kansen voor ieder kind op voortgezet onderwijs”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente heeft samen met haar partners in onderwijs en kinderopvang afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat elk kind gelijke kansen krijgt, ook in het voortgezet onderwijs.

Dat is hard nodig, want volgens wethouder Carine Bloemhoff is in Groningen de afgelopen jaren de ongelijke verdeling van leerlingen in scholen snel toegenomen. Om dat tegen te gaan zijn diverse afspraken gemaakt. Zo moeten alle leerlingen kunnen meedoen aan programma’s en activiteiten die een school aanbiedt, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast wordt kritischer gekeken naar nut en noodzaak van dure uitgaven als schoolreizen.

Ook moeten er meer brede brugklassen komen, zodat elke leerlingen het voortgezet onderwijs op de best mogelijke plaats kan beginnen. Leerlingen met uiteenlopende achtergronden moeten elkaar ook vaker kunnen ontmoeten, onder meer bij sportwedstrijden en voorstellingen.

Tenslotte moet er een breder aanbod aan huiswerkbegeleiding komen. Bijles en huiswerkbegeleiding moeten ook beter toegankelijk worden voor jongeren uit ‘arme’ gezinnen. In september van dit jaar wordt begonnen met een pilot in de wijk Lewenborg.