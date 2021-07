Geheugenbalkon geopend langs Ring-Zuid: ‘verbinding tussen oud en nieuw’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Wethouder Paul de Rook opende vrijdagmiddag het Geheugenbalkon, het nieuwe uitkijkpunt aan de Verlengde Hereweg.

Vanaf de dertien meter hoge toren hebben Groningers een goed uitzicht op de in aanbouw zijnde, verdiepte ligging van de ringweg. In de toekomst biedt het uitzicht op het Zuiderplantsoen, het groen op de dekplaten over de nieuwe verdiepte ring. Daarnaast dienst het uitkijkpunt als ontmoetingsplek voor buurbewoners.

Het ‘Geheugenbalkon’ werd ontwikkeld door Kunstpunt Groningen, in samenwerking met Combinatie Herepoort. Het door Studio L A. ontworpen uitkijkpunt is, volgens projectleider Nicoline Wijnja, ook een knipoog naar het verleden. Er is namelijk gebruik gemaakt van een herkenbaar element uit de omgeving, een bestaand stuk van de oude ringweg en een stuk van een vangrail. “Je staat dus letterlijk op het oude wegdek”, vertelt projectleider Nicoline Wijnja. “Maar dan met een prachtig breed uitzicht op eerst de werkzaamheden aan de Ringweg, en daarna op het Zuiderplantsoen!”