Geen schade aan landhoofden en paalfundering Gerrit Krolbrug

Foto: Rijkswaterstaat

Inspecteurs van Rijkswaterstaat hebben geen schade kunnen ontdekken aan de landhoofden en de paalfundering van de aangevaren Gerrit Krolbrug. De overheidsdienst gaat nu onderzoeken of het beweegbare deel van de brug kan worden hersteld.

Duikers van Rijkswaterstaat hebben donderdag onderzoek gedaan naar de staat van de paalfunderingen en de landhoofden van de brug. Volgens de dienst is hierbij geen schade aangetroffen.

Geen duidelijkheid over spoedig herstel

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is nog niet te zeggen of deze meevaller een grote uitwerking heeft op de doorlooptijd van het herstel van de brug.

De volgende stap in het onderzoek naar het herstel is het afvoeren van het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat wil weten of dit deel, na vervanging van het ernstig vervormde hoofdframe van de brug, weer ingezet kan worden over het Van Starkenborghkanaal. Een herstel van de brug op deze manier gaat, zo stelt Rijkswaterstaat, zeker anderhalf jaar duren.

Rijkswaterstaat verwacht in oktober duidelijk te hebben welke variant voor een nieuwe of een herstelde Gerrit Krolbrug wordt aangedragen door burgers. Dan kan de uitwerking van deze ‘bewonersvariant’ verder worden uitgewerkt en eind 2021 worden aangedragen.

Brug vernield door aanvaring

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei jongstleden aangevaren door een binnenvaarttanker. Bij de aanvaring ontstond grote schade aan de brug.

De brug stond echter al op de rol om vervangen te worden door een nieuw exemplaar. Omwonenden kwamen in verzet toen duidelijk werd dat de brug mogelijk vervangen zou gaan worden door een hoog exemplaar. Na moties uit de Tweede Kamer werd de minister echter verplicht om een ‘bewonersvariant’ te gebruiken bij de nieuwe brug.

Gister inspecteerden duikers onder water de landhoofden en de paalfunderingen van de aangevaren #GerritKrolbrug in #Groningen. Bij deze inspectie is geen schade geconstateerd. @heijmansnl @dinniq pic.twitter.com/uC9wuI0tPi — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) July 16, 2021