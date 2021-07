Geen aanvullende coronamaatregelen ondanks hoog aantal besmettingen

nieuws

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

Ondanks het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen worden er geen aanvullende maatregelen genomen om het virus in te dammen.

Volgens het kabinet stabiliseren de cijfers en is er geen sprake van een grote stijging van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Mensen die gevaccineerd zijn en toch corona krijgen worden minder ziek.

Premier Rutte zei dat het van belang is dat er een goede ventilatie is. Niet alleen thuis, maar ook in scholen, winkels en horeca. Ventilatie wordt toegevoegd aan de basisregels met afstand houden en handen wassen.