Gea Kramer en Marjanne Wiersma winnen ‘make-over’ naar klimaatvriendelijke buitenruimte

Marjanne Wiersma en Anne van Doorn op het dakterras van Wiersma - Foto via Natuur- en Milieufederatie Groningen

Gea Kramer uit de binnenstad en Marjanne Wiersma uit Oosterhoogebrug zijn de winnaars van de actie ‘klimaatvriendelijk balkon of dakterras’, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente.

Tientallen inwoners van de gemeente Groningen reageerden vanaf mei met veel enthousiasme op de actie, waarmee ze adviezen en een plannen voor vergroening konden winnen van ecologisch hovenier Anne van Doorn, de ‘Tuinjuffer’.

Stad stofzuigen

“De binnenstad is zo versteend dat je hem kunt stofzuigen”, vertelt Kramer, een winnaar die zelf al pogingen deed om haar balkon te vergroenen. Zo laat ze al stokrozen tegen de gevel groeien en plaatste ze bloembakken voor de portiek. De stokrozen blijken een groot succes, zo stelt Kramer: “Toeristen die door de straat lopen, gaan er mee op de foto.”

Handen in de aarde op dakterras

Ingegeven door haar opleiding tot biologisch dynamisch tuinder kreeg Wiersma het idee om kruiden te gaan telen op haar dakterras, wat nu nog heel warm is door het zwarte bitumen. “Ik wil graag met mijn handen in de aarde, als ik mijn hoofd leeg wil maken ga ik op het dakterras bezig. Ik wil graag een mooi dakterras én ik heb net een zinvolle, maatschappelijke bestemming gevonden voor de kruiden, namelijk de Culinaire Vakschool in Groningen.”

NK Tegelwippen – Groningen staat voor in derby tegen Leeuwarden

Deze winactie is een onderdeel van het NK Tegelwippen, dat van 30 maart tot 30 september 2021 plaatsvindt. Daarin strijdt Groningen met Leeuwarden, in een derby om wie de meeste tegels per inwoner kan vervangen door groen. Groningen loopt voorop in de strijd, want het TPI (Tegels Per Inwoners) in Groningen staat op 113. In Leeuwarden werden slechts 84 tegels per inwoner in groen omgezet.