Forumbibliotheek genomineerd voor prijs ‘beste openbare bibliotheek ter wereld’

Foto: Stella Dekker voor Forum Groningen

De bibliotheek in het Forum Groningen is genomineerd voor de ‘Public Library of the Year Award 2021’ van de International Federation of Library Associations. Dat maakte de IFLA maandag bekend.

De jury koos het Forum Groningen uit 32 bibliotheken uit de voorselectie. “Forum Groningen is een cultureel meesterwerk met alle aantrekkingskracht en comfort die toekomstige burgers zouden willen”, zo schrijft de jury. “De bibliotheek loopt door het hele gebouw en verbindt zich met de andere functies van het gebouw. Het gebouw is bruisend van innovatie en verwondering.”

Het Forum strijdt om de prijs met het Marrickville Library (Australië), het Deichman BjørvikaOslo Public Library uit Noorwegen, Het Predikheren uit België en de Ningbo New Library uit China. De winnaar wordt tussen 17 en 19 augustus bekend gemaakt, tijdens het jaarlijkse congres van het IFLA in Den Haag.