Forse rookontwikkeling bij woningbrand aan Briljantstraat

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Even na vijven op de maandagochtend rukte de brandweer uit naar Vinkhuizen. In een woning aan de Briljantstraat woedde een brand, waarbij flink wat rookontwikkeling vrij kwam.

De brandweer schaalde het incident in eerste instantie op naar een middelbrand, omdat er mogelijk nog mensen in het pand aanwezig waren. Brandweerlieden doorzochten de woning, maar troffen niemand meer aan. Vervolgens werd in het huis een kleine brand geblust.

De brand was snel onder controle, maar door de forse rookontwikkeling ontstond er veel schade aan de woning. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend.