Fietspad Selwerd verandert na plensbui in zwembad, gemeente onderneemt actie

nieuws

Fietspad Selwerd na regenbui - Foto Andor Heij

De gebruikers van het nieuwe fietspad langs de noordelijke ringweg in Selwerd worden er regelmatig mee geconfronteerd. Na een flinke plensbui verandert het pad op sommige plekken in een zwembad.

Ook donderdagmorgen was het weer raak. Het probleem is bij de gemeente bekend: “Het nieuwe fietspad is aangelegd in een voormalige groenstrook waarvan de verwachting was dat het regenwater goed zou weglopen”, aldus woordvoerder Peter Steinfort. “Na de hevige buien van de afgelopen weken blijkt het water toch minder snel weg te lopen, met name op de plek van wijkbedrijf Selwerd”.

De gemeente gaat actie ondernemen: “Door op deze plek drainage en een afvoer aan te leggen gaan we er vanuit dat het probleem verholpen is. De werkzaamheden moeten voor de bouwvak klaar zijn”, zegt Steinfort. “Aan de Ranonkelstraat blijf af en toe ook water op het fietspad staan, ook daar wordt drainage aangelegd”.