Fietsersbond wil strengere handhaving op elektrische fietsen die zijn opgevoerd

Een elektrische fiets. Foto: 2can - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3727484

De Fietsersbond wil dat er strenger wordt opgetreden tegen fietsers die hun elektrische fiets hebben opgevoerd. Op de markt verschijnen steeds vaker elektrische fietsen die eenvoudig op te voeren zijn.

In Nederland mag een elektrische fiets maximaal 25 kilometer per uur kunnen rijden. Tot vorig jaar konden elektrische fietsen van een Nederlands bedrijf met behulp van een app opgevoerd worden van 25 tot 32 kilometer per uur. Nadat er in Duitsland diverse bekeuringen werden uitgedeeld haalde het bedrijf de optie in de Europese Unie uit de app. Dit jaar worden er steeds vaker elektrische fietsen van een Amerikaans bedrijf in Nederland gezien. De fietsen van dit bedrijf, die eruit zien als brommers, kunnen met behulp van een app tot 45 kilometer per uur trapondersteuning geven. Momenteel zijn ze vooral populair in Amsterdam waar ze vanwege strengere regels als alternatief worden gezien voor snorfietsen. Steeds meer gemeenten komen met strengere regels voor snor- en bromfietsen. Ook de gemeente Groningen gaat de teugels aanhalen voor het gebruik van snorfietsen en brommers met een verbrandingsmotor.

“Snelheidsverschil op het fietspad is een groot gevaar”, laat Jaap Kamminga van de Fietsersbond aan de NOS weten. “De kans op ongevallen stijgt hierdoor. Wij vinden dat apps waarmee je je fiets kan opvoeren verboden moeten worden en dat het opvoeren zelf onmogelijk wordt gemaakt.” Het aandeel elektrische fietsen op de Nederlandse markt neemt de afgelopen jaren in rap tempo toe. Vorig jaar steeg de verkoop van elektrische fietsen met dertig procent naar 547.000. Daarmee was ongeveer de helft van alle verkochte fietsen elektrisch.