FC Volendam zegt oefenwedstrijd tegen FC Groningen af vanwege gebrek aan ‘fatsoenlijke selectie’

Foto: Andor Heij

De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en FC Volendam, die vrijdagmiddag gespeeld zou worden op Sportpark Corpus den Hoorn, gaat niet door. De club uit het Noord-Hollandse vissersdorp kan, naar eigen zeggen, ‘geen fatsoenlijke selectie formeren’.

Volgens Volendam kan de club niet genoeg spelers op de been brengen om vrijdag tegen de beloften van FC Groningen te spelen en zaterdag tegen Jong-AZ. FC Volendam werd door NH Nieuws gevraagd of dit werd veroorzaakt door coronabesmettingen, maar dit wilde de club niet bevestigen. “ FC Volendam heeft afwegingen gemaakt rond de beschikbaarheid en belasting van spelers. Vanuit dat oogpunt wordt twee duels in twee dagen voor de selectie niet wenselijk geacht. Vandaar dat de keuze is gevallen op het duel van zaterdag tegen Jong AZ”, zo laat de club weten.

Door het wegvallen van FC Volendam speelt FC Groningen haar eerstvolgende oefenwedstrijd aanstaande vrijdag om 15.30 uur tegen SC Heerenveen. Het gaat daarbij om een besloten duel, op Sportpark Boerbos in Rolde. De wedstrijd is wel te volgen via de website van de club.