FC Groningen voetbalschool gaat samenwerken met ACV Assen

Foto: Zuzana Sabonova Photography - www.zuzka.nl

De FC Groningen Voetbalschool heeft een tweede locatie gevonden. De FC start komend seizoen in Assen met een open voetbalschool voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar.

ACV Assen is na VV Zuidhorn de tweede partnervereniging voor de FC Groningen Voetbalschool. Floris van Es, hoofd jeugdopleiding van ACV Assen, zegt op de website van FC Groningen. “Het is voor ons als club een mooie kans om extra trainingen van hoog niveau aan te bieden op ons sportpark. Alle activiteiten van FC Groningen hebben iets unieks en het enthousiasme van de deelnemers gunnen we de jeugd van ACV en in de regio van harte. Daarnaast is FC Groningen ongelooflijk populair in deze regio.”

FC Groningen wil met de voetbalschool meer voetballende kinderen beter bereiken en bedienen. Door meerdere cyclussen van trainingen aan te bieden, krijgen meer kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met de FC, en krijgt de club een beter beeld van het voetbaltalent in de regio.