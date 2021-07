FC Groningen trekt talentvolle Zweedse spits aan

sport

Foto FC Groningen.nl

FC Groningen heeft het Zweedse talent Alex Mortensen aangetrokken. De 18-jarige spits gaat in eerste instantie in het 0-21 team spelen.

Mortensen komt over van Kalmar FF en wordt voor één seizoen gehuurd. Hij speelde drie bekerwedstrijden in het eerste team van Kalmar FF.

“Alex heeft een week met ons meegetraind en we hebben gezien dat het een jongen is met veel mogelijkheden”, aldus 0-21 trainer Sander van Gessel. Zijn beste positie is centraal in de spits. Hij combineert fysieke kracht met snelheid en scorend vermogen”.