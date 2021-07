FC Groningen te sterk voor Heerenveen

sport

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft vrijdagmiddag in Rolde de oefenwedstrijd tegen Heerenveen met 2-1 gewonnen.

Beide clubs hadden afgesproken dat er vier keer een half uur gespeeld zou gaan worden. FC Groningen startte met veel potentiële basisspelers. In het eerste kwart werd niet gescoord ondanks enkele kansen over en weer. Na 43 minuten kopte Wessel Dammers de 1-0 voor FC Groningen binnen. Na bijna een uur stond Romano Postema voor een leeg doel, maar hij schoot op de lat.

Na 73 minuten kwam Heerenveen langszij via een kopbal van Pawel Bochniewicz: 1-1. In de 90e minuut kwam FC Groningen weer voor via een een eigen doelpunt van Rodney Kongolo van Heerenveen. Het vele wisselen was inmiddels begonnen, zodat ook de spelers die tegen Volendam zouden aantreden speelminuten kregen. Die wedstrijd ging namelijk niet door. Gescoord werd er niet meer in het laatste half uur.